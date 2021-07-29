Kargo takip numarasını öğrendikleri 15 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar



- Arnavutköy’de kargo takip numarasını öğrendikleri 15 bin TL’lik bilgisayarı kendilerine gelmiş gibi davranarak çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Polis her yerde kurnaz hırsızları arıyor. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kargo şubesinde meydana geldi. İddiaya göre internet üzerinden ikinci el satış yapan kişilere ulaşan hırsızlar cihazları kargo yolu ile yollamasını istedi. İstanbul’da bulunan bir tanıdığının adına satmak istediği ürünleri kargolayan kişi, daha sonrasında takip numarasının ve kimin adına gönderdiğinin yazılı olduğu fişin fotoğrafını ürünü satın almak vaadiyle kandıran hırsızlara yolladı. Ürünün şubeye geldiğini kontrol eden hırsızlar daha sonra gerçek alıcıymış gibi kargoya gidip 15 bin TL’lik bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Polis her yerde şeytanın aklına gelmeyecek fikirle ürün çalan hırsızları arıyor. Hırsızların olayda kullandıkları otomobillerin de yine bir internet uygulaması üzerinden kiralık olduğu ve İstanbul’un birçok ilçesinde bu tarz hırsızlıklar yaptıkları da öğrenilen bilgiler arasında. (Mİ-

