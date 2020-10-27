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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Karatay Belediyesi’nin Sıfır Atık Projesi’ne ödül

Karatay Belediyesi’nin Sıfır Atık Projesi’ne ödül

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca röportajı

( ANKARA ) - ANKARA

Yarış İhlas Yılbaşı Görece Geri Dönüşüm 


- Karatay Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Kaynağından Ayrı Toplama Eğitim Bilinçlendirme’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyelerin başarılı sıfır atık projeleri ödüllendirildi. Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla ATO Congresıum’da gerçekleşen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreninde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ayrı Toplama Eğitim Bilinçlendirme” kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kılca ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan aldı. Ödül töreninin ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sıfır atık ile ilgili önemli çalışmalar icra ediyoruz. Mobil ve sabit atık getirme merkezlerimizi kurduk. Daha sonra ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediyelerden biri olduk. Daha sonra atık kumbaralarımızı şehrin farklı yerlerine yerleştirdik. Eğitimlerimiz okullarımızda, sitelerimizde devam ediyor. Bugünde Türkiye Belediyeler Birliği’miz tarafından Türkiye genelinde yapılan yarışmada ödül aldık. Bunu da yaptığımız çalışmalar sonucunda taçlandırmış olduk. 300’e yakın proje arasından sıfır atık ile ilgili bizim sunmuş olduğumuz projemiz ödüle layık görüldü.
Bu ödülün Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Kılca, “Biz henüz yolunda başındayız. İnşallah kısa süre içerisinde tüm atıkları geri dönüşüme kazandıracağız. Tüm atıkları bertaraf edecek sistemi oluşturuyoruz. Bu konuda ihalelerimizi tamamlıyoruz. Ekiplerimizi oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren tüm site ve iş yerlerinde sıfır atık çalışmalarımızı hissedilir derecede görecekler. Hiçbir atık doğaya zarar vermeyecek şekilde zayi edilerek ekonomiye kazandırılmış olacak” diyerek açıklamalarını sonlandırdı. (YEK-
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