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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karantinadan kaçtı, kaza yaptı; 3 yaralı

Karantinadan kaçtı, kaza yaptı; 3 yaralı

ALAPLI KILÇAK KÖYÜNDE KAZA

İlk Müdahale Elektrik Direği Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Direksiyon 

-KAZA GÖRÜNTÜLERİNDE KAZA SONRASI ARKADA BUKUNAN BAYANLARIN KENDİ İMKANLARYLA OTOMOBİLİN İÇİNDEN ÇIKARKEN
-KAZA GÖRÜNTÜLERİ

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken kazayı yapan şahısların evde karantinada olması gerektiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Düzce’de evde karantinada olması gereken 3 kişi Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kaza yaptı. İddiaya göre, Y.Ç idaresindeki 54 RD 393 plakalı araç sürücüsü Alaplı Kılçak yol kavşağında gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Y.Ç ve D.N.B, ile R.C, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri otomobilin sürücüsünün Y.Ç’nin alkollü olduğu ve kimlik sorgulamasında ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi. Yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (EY-
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