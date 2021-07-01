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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KARAMAN - Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

KARAMAN - Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

- Karaman adliyesi - Zanlı adliyeye getirilmesi Karaman 'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı. Karaman 'da 13 Haziran'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, yaşlı bir çifti arayarak kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Paranın hemen bankadan çekilmesi gerektiğini belirterek yaşlı çifti bankaya gönderen şüpheli, çiftin bankada bulunan 13 bin avro ve 29 bin lirasını çektirdikten sonra parayı bir poşete koyup evlerine gelen ve "vatan - bayrak" parolasını söyleyen görevliye teslim etmesini söyledi.

Çift bir süre sonra kapıya gelip parolayı söyleyen dolandırıcıya para dolu poşeti verdi.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu. Kısa sürede verilen adrese geçen ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan M.Y. olduğunu tespit etti.Şüpheli M.Y, Karaman Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile yapılan operasyonda Akçakale'de yakalandı. Karaman 'da adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon Güvenlik Kamerası Dolandırıcılık Polis Ekipleri Yaşlı Çift 

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