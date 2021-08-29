Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Karaman’da hırsızlık yapan 3’ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Karaman’da hırsızlık yapan 3’ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

Karaman’da hırsızlık yapan 3’ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

Zanlıların hırsızlık yaptıkları binaya giriş çıkış yapmaları

Ev Hapsi Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Zanlıların adliyeye getirilmeleri

( KARAMAN )- Misafirmiş gibi geldikleri binalarda kimsenin bulunmadığı dairelere giren hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı- Hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişiye ev hapsi verildi KARAMAN

- Karaman’da, misafirmiş gibi geldikleri binalarda kimsenin bulunmadığı dairelere girerek hırsızlık yapan 3’ü kadın 4 kişiye mahkemece ev hapsi verildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde bir evden 45 bin lira çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kadınların eşkallerini görüntülerden belirledi. Ekipler hırsızlık şüphelilerini yakalayabilmek için civar illerin emniyet müdürlükleri ile irtibata geçerek şüphelilerin görüntülerini paylaştı. “Hırsızlar Kayseri’de yakalandı” Niğde’de de girdikleri bir evden 1 milyon 500 bin lira çalan ve her yerde aranan Z.T. (53), S.D. (32), H.Ç. (25) ve H.İ.Ç. (59), ikamet ettikleri Kayseri’de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Niğde Emniyetine teslim edilen zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. “Hırsızlara Karaman’da da ev hapsi verildi” Niğde’de mahkemece serbest kalan hırsızlar, Karaman’da gerçekleştirdikleri hırsızlıktan dolayı Karaman polisine teslim edildi. Niğde’ye giden ekipler tarafından Karaman’a getirilen 4 kişi, ifadelerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilen 3’ü kadın 4 şüpheli evlerine gönderildi. Hırsızların kimsenin şüphelenmemesi için çocuklarını da yanlarına alarak misafirmiş gibi binalara giriş çıkış yaptıkları öğrenildi. Hırsızların Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde de aynı yöntemi kullandıkları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (ARD-MD-FM-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement