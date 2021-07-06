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Karadeniz'de kaybolan üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Karadeniz'de kaybolan üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Karadeniz'de kaybolan üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

genel görüntüler

Emekli Polis Kimlik Tespiti Emeklİ Altın Üniversite Öğrencisi 

-olay yeri görüntüler
-genç foto

( ORDU ) - ORDU

- Ordu’da denizde akıntıya kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Furkan Şen'in 16 saatlik yapılan arama çalışması sonucu cansız bedeni bulundu. Serinlemek için arkadaşları ile Belicesu Plajı'nda denize giren 22 yaşındaki Furkan Şen, akıntıya kapılarak biranda gözden kayboldu. Olay yerinde gelen kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda 16 saat sonra Şen’in cansız bedenini ekiplerce bulundu. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile Yalıköy Limanı'na getirilen Furkan Şen'in cansız bedeni, sabah saatlerinde ailenin yaptığı kimlik tespitinden sonra otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Furkan Şen'in babasının emekli polis olduğu öğrenilirken sabah saatlerinde bir kayık kiralayarak çocuğunu arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Olay anında kurtarılarak Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alperen Şen'in ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. (AA-SLH-
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