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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Karabük’te ecza deposunda hırsızlık

- Karabük’te ecza deposunda hırsızlık

Ecza deposundan detay

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin çalışmasından detay
-polis otosundan detay

( KARABÜK )- Ecza deposuna giren iki hırsız 48 adet ilaç çaldı KARABÜK

- Karabük’te ecza deposuna girerek 48 adet ilaç çalan iki kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü gece yarısı kimliği belirsiz iki kişi hırsızlık için otomatik kapıyı zorlayarak ecza deposuna girdi. İçeride 1 saat kadar kalan iki hırsız 48 adet ilacı çalarak iş yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen sorumlu kapının açık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek çalışma yapan ekipler güvenlik kamerasında yaptıkları incelemelerde şüphelilerin erkek olduklarını belirledi. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor. (RB-
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