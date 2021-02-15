Karabağlar’da 350 hektar sulak alanda vektör mücadelesi



- Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında yoğun mesai harcadığı vektörle mücadeleyi kış aylarında da aralıksız sürdürüyor. Özellikle yağmur suları ile bataklığa dönüşen alanlarda oluşan ot sinekleri için çalışmalar başlatan Büyükşehir ekipleri 207 personel 57 vektörel mücadele aracı ile fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarları yıl boyu periyodik olarak ilaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “Biyosidal Ürün Uygulayıcı” sertifikasına sahip 207 personeli yapılan çalışmalarla ilaçlamaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası’nda “Sivrisinek Tür Tayini” çalışmaları sonucu “Ochlerotatus Provocans” olduğu tespit edilen halk arasında “ot sineği” olarak bilinen sivrisinek türü üzerine, doğaya ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyolojik (BTI) ilaçlar ile 350 hektarlık sulak alanda ilaçlama çalışma başladı.

İlaçlamalar Sivrisinek tür ve habitatlarına göre yapılıyor Haşere ile mücadele konusuna bilimsel yaklaşan ve iki üniversite ile ortak çalışma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde sivrisinek türlerini ve yaşadıkları habitatların haritasını çıkartarak buna göre ilaçlama yapıyor. Ege ve Ankara Üniversitesi Muğla genelinde sivrisinek ve diğer haşerelerle ilgili saha çalışmaları yaparak Muğla genelindeki sivrisinek türlerini mevsimlerine göre belirledi ve Türkiye’de üniversite, belediye işbirliği ile uluslararası biyosidal kongresinde en iyi sunum seçilen başarılı bir çalışmanın altına imza attı. 2016 yılında Muğla genelinde 361 lavra örneğinden 352’sinin örnek teşhisi gerçekleştirildi ve toplam 12 farklı tür belirlendi. Belirlenen 12 farklı türden 2’sinin de bölge için yeni türler olduğu anlaşıldı. Bu çalışmaları kitap haline getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Entegre Vektörle Mücadele Hizmeti’ ismiyle yayınladı. (BT-Y)



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