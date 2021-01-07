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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışından ümidini kesen vatandaşlar sahilleri ve yeşil alanları doldurdu

Kar yağışından ümidini kesen vatandaşlar sahilleri ve yeşil alanları doldurdu

Sahil kenarından detaylar

Yılbaşı Karla Mücadele Güneşli Hava Evcil Hayvan Kar Yağışı 

-Yeşil alanlarda oturan vatandaşlar detay
-Ağaç gölgeliklerinde dinlenenler detay
-Vatandaşların sosyal mesafeli şekilde durmalarından detay
-Sahil kenarından detaylar
-Erdal Özak röportaj
--Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Beklenen kar yağışının henüz gelmediği ve yazdan kalma günlerin yaşandığı Kocaeli’de, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sosyal mesafeli şekilde yeşil alanları dolduran vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Kar yağışının gelmemesi nedeniyle barajlarda su seviyelerinin azaldığı Kocaeli'de sıcaklığının 18 dereceleri bulması, yazdan kalma günleri yaşatıyor. Türkiye’nin bazı şehirleri karla mücadele ederken, Kocaeli’de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahile ve yeşil alanlara akın etti. İzmit’te deniz kenarını sosyal mesafe kuralına dikkat ederek dolduran vatandaşlardan bazıları kamp sandalyelerine, bazıları ise çimlere oturarak güneşli havanın tadını çıkarttı. Kimi vatandaş piknik yapmayı tercih ederken, kimi de evcil hayvanlarıyla birlikte yeşilliklerin arasında gezintiye çıktı. Hava almak için sahile gelen Erdal Özak, havanın güzel olduğunu belirterek, “Hava almak için geliyorum. Hava güzel, gençler de sahilde. Burada sosyal mesafeye uyarak insanlar vakit geçiriyor. Ben zaman zaman buraya geliyorum. İnsanlar mesafeli oturuyor, kurallara uyuyor. İnsanlar evlerinden hijyenik olarak kendi çayını, suyunu getiriyor. Özellikle yılbaşından önce burası çok kalabalıktı. Yine o zamanda bile sosyal mesafeye uyuluyordu” dedi.
Artık gezintiye çıkmak için hafta sonunu beklemediğini kaydeden Özak, “Artık hafta sonlarını aramıyoruz. Pazartesiyi dört gözle bekler olduk” diye konuştu.
Diğer yandan kentin en işlek caddelerinde de vatandaş yoğunluğunun olduğu gözlendi.
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