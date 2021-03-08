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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada

Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Maskeli Hırsızlar Güvenlik Kamerası Gayrimenkul Maskeli Hırsız Lüks Otomobil 


- Sultangazi’de bir iş adamına ait lüks otomobil kar maskeli hırsızlar tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birinin direksiyon başında beklerken diğerinin aracın değerli parçalarını çalması bu kadarına pes dedirtti. Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, saat 06.30 sıralarında emlak ve gayrimenkul şirketi sahibi bir iş adamına ait lüks otomobil, kar maskeli hırsızlar tarafından büyük çapta zarar verilerek soyuldu.Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir araç ile geldikleri görülen hırsızlardan birinin direksiyon başında beklerken, diğerinin ise tornavida yardımı ile camını kırdığı aracın ön konsol ve dijital ekran gibi pahada değerli olan parçalarını çaldığı görüldü.
Hırsızların rahat tavırları ise " bu kadarına pes" dedirtti. (Mİ-ZA-
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