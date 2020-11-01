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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı

Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı

Kapkaç anına ait güvenlik kamera görüntüleri

Polis Ya Sonra Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Şüphelinin adli makamlara sevk edilme anı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir kadının çantasını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'nde bir kadının çantasını alıp kaçan şüpheli hakkında inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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