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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kapkaç zanlısı tutuklandı

Kapkaç zanlısı tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Güzergah Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Kaçış 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kadının telefonunu konuşurken alıp kaçan zanlı tutuklandı. Zanlının “şeytana uydum çok pişmanım” dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesinde kaldırımda evine giderken annesini telefonla arayan Şerife Biçen’in (21) arkasından yaklaşan bir kişi cep telefonunu alıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelip zanlının kaçış güzergahındaki bütün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan izlemenin ardından polis zanlının Şerafettin Z. (21) olduğunu tespit etti. Polis zanlıyı evinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek alınan ifadesinde cep telefonunu bir anda çalmaya karar verdiğini şeytana uyduğunu çok pişman olduğunu belirterek, “Telefonu 500 liraya satıp içki alıp içtim” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-
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