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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kapkaç mağduru kadın kovaladı, polis yakaladı...O anlar kamerada

Kapkaç mağduru kadın kovaladı, polis yakaladı...O anlar kamerada

-Güvenlik kamerası-

Emniyet Müdürü Beyaz Gömlek Kapkaç Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-Şüphelinin kaçması
-Kadının kovalaması
-Koşmadan detaylar
--aktüel-
-Şüphelinin hastaneye girişi ve hastane içi
-Hastane detayı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, emniyet müdürünün "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saat içinde yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saat içinde yakalandı.Olay, bugün saat 14.00’da Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bankta oturan D.K. (35) isimli kadının yanına yaklaşan bir şahıs, cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarken, durumu da polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, anonsları takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da telsizden, "Bu şahıs mutlaka yakalanacak, o bölgeden çıkamayacak" talimatı verdi.Bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis, beyaz gömlekli, mavi kot pantolonlu ve kirli sakallı eşkali belirtilen şüpheliyi yakalamak için parklar, apartman bahçeleri ve binaların bodrum katlarını tek tek kontrol etmeye başladı.
Ekiplerin eş zamanlı yaptığı çalışmada eşkale uygun şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekibi tarafından bir apartman bahçesinde yakalandı.Şüpheli şahsın Salih G. (35) olduğu belirlenirken, kadından gasp ettiği cep telefonu da üzerinden çıktı. Şüphelinin kaçması ve kadının kovalaması da çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Suçunu itiraf eden ve suç kaydı bulunan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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