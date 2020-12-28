Kapıdağ’a RES baltası

-- Kapıdağ Yarımadasınu DRONE ile ile çekimler,

--Muhtar ile röportaj,

--belediye başkanı ile Röportaj

--Rüzgar güllerinden görüntüler

--orman alanlarından geçen yolllar



( BALIKESİR - ÖZEL)- RES projesi için kesilen ağaçlar havadan görüntülendi BALIKESİR



- Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ Yarımadasında, yapımı devam eden Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) çalışmaları kapsamında kesilen ağaçlar havadan görüntülendi. Kapıdağ Yarımadası’nda 700’ün üzerinde bitki popülasyonun olduğu ve yaklaşık olarak 140’ın üzerinde de tıbbi ve kozmetik olarak kullanılan endemik bitkilerin yer aldığı biliniyor. Konuyla ilgili konuşan Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı “14 sene önce Kapıdağ Bölgemizden bir şirket EPDK’dan rüzgâr santralleri için lisans alıyor. Daha sonra ihale yaparak projeleri birkaç işletmeye veriyor. 2006 yılında alınan lisans, İlhan Mahallesi güney tarafından Rüzgâr Enerji Santralleri 14 tanesin yapımı inşaatı bitiyor ve faaliyete geçiyor. 2014 yılında da 4 tanenin lisansı alınıyor ve ayrıyeten de Klapse Tepesine 7 tanesinin lisansı alınıyor ancak çok fazla yer yer kapladığı için 2 tanesi yapılmasına kara veriyorlar. Sıkıntı şurada, bizler enerjiye karşı değiliz ama Kapıdağ Yarımadasısın, rüzgâr enerjisi potansiyeli olarak seçilmesi çok büyük yanlıştır. Kapıdağ, dünyada sayılı endemik bitkilerin bulunduğu bir bölgedir. 140’ın üzerinde tıbbi değeri olan bitkilerin birlikte olduğu bir alandır. Bunun dışında kayın, kestane, meşe, ıhlamur gibi adını sayamayacağımız ağaç cinsleri yaşamaktadır. En çok oksijen üreten ağaç cinsi olan kayın ağaçlarının olduğu yere doğru rüzgâr enerji sistemleri yürümeye başladı.

Kapıdağ’da kayın ormanlarının yok edilmesi demek, oksijen ve hava kalitesinin düşmesi demektir. Rüzgâr Enerji Santralleri yüksekliği yaklaşık 140 metreyi bulan yükseklikle, bunların oluşturduğu yüksek ses ve manyetizma ile birlikte kanatlı hayvanların göç etmesi demektir. Enerji gerekli ama yer seçimi uygun değil. Bence Kapıdağ ormanları olmamalı. Ormanın olmadığı insanların az olduğu yerler seçilmelidir. Canlı hayatının olmadıktan sonra enerjinin ne kıymeti olabilir ki. Bundan sonraki tüm mücadelemiz, Kapıdağ rüzgâr enerjisi ile ilgili yatırım yapılmamasıdır. Kapıdağ Yarımadası enerjiye, madene harcanmayacak kadar önemli alandır” dedi.

(SB-BD



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