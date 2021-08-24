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Kapalıçarşı'da 300 gram altın çalan kadınlar kamerada
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kapalıçarşı'da 300 gram altın çalan kadınlar kamerada

Kapalıçarşı'da 300 gram altın çalan kadınlar kamerada

Hırsızlık yapan kadınların kaçtığı anlar güvenlik kamerası

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Alışveriş Güvenlik Kamerası Gram Altın Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa'da Kapalıçarşı'da meydana gelen altın hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün tarihî Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girdi. Kadınlar, içeride 300 gram altın ve lüks bir aracın anahtarının bulunduğu çantayı alarak hızla dükkandan çıktı. Esnaf, kısa süre sonra çantasının çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, çantasını iki kadının çaldığını ve hızla uzaklaştığını gördü. Polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri iki kadını arıyor.
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