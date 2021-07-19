Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da Kurban Bayramı öncesi tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ'da bulunan 92 yıllık Kapalı Çarşı'da Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kapalı Çarşı'da bayram şekeri, orcik, pestil gibi ürünler alarak bayrama hazırlanan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, “Bayram bereketiyle geldi. Bayram bir hafta kala pek yoğunluk yoktu. Son 3 günde beklentilerimizin üstünde pazar şenliği başladı.

Kapalı çarşı esnafı olarak bu kadarını da beklemiyorduk, mutluyuz. Potansiyelin üstüne bile çıktık diyebilirim. Bayramda genelde şeker, kadayıf, orcik, köy peyniri gibi şeyler alınıyor. İnsanlara bakıyorsun tedirginlik ve kısıtlama yok. Özlenen bir tabloydu” dedi.

Yoğunluğun çok güzel olduğunu aktaran esnaflardan Nebahat Şirinocak, “Herkes kendine göre ürünlerini alıyor. Kadayıf, şeker, orcik alıyor. Tabi eski bayramlara gibi değil. Eskiden daha kalabalıktı. Bayram bereketiyle geliyor. İşlerimiz açılıyor” diye konuştu.



