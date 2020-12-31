Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kapadokya yeni yıla sessiz girdi

Kapadokya yeni yıla sessiz girdi

Uçhisar Kalesinden Görüntü

Ortahisar Yılbaşı Gesi Göreme Yeni Yıl 

-ortahisar Kalesinden Görüntü
-göreme'den Görüntü
-göreme'de Jandarma Ekipleri Tarafından Araçların Kontrol Edilmesi
-uçhisar Kalesi Drone Görüntüsü
-göreme'den Drone Görüntüsü
-ortahisar Kalesi Drone Görüntüsü

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi korona virüs ile mücadele kapsamında eğlencelerin yasaklanmasıyla birlikte 2021 yılına sessiz girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yılbaşı genelgesinin ardından 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başlayıp 4 Aralık Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan kısıtlama ile birlikte Kapadokya bölgesi yeni yıla sessiz girdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Uçhisar, Göreme, Ortahisar bölgesinde otellerin denetlenmesinin yanı sıra araçları kontrol ederek alkol kontrolünde bulundu. Uçhisar kalesi, Göreme ve Ortahisar beldelerinde yaşanan sessizlik ise drone ile görüntülendi. (COŞ_
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı