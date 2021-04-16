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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kanser hastasının motosikletini böyle çaldı

Kanser hastasının motosikletini böyle çaldı

motosikletin çalınma anları

Tedavi Süreci Akalan Güvenlik Kamerası Tekerlekli Sandalye Akülü Sandalye 

-yakalanan zanlının emniyette çekilmiş fotoğrafı
-Arşiv görüntüler
-kanser hastası Ömer Atlar ile röp.
-detaylar

( GAZİANTEP )- Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı GAZİANTEP

- Gaziantep’te, dördüncü evre kanser hastası olan Ömer Atlar'ın akülü sandalye almak için satmak istediği motosikletini çaldığı tespit edilen şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 36 numaralı sokakta geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. İddiaya göre, dördüncü evre böbrek kanseri olan ve vücudunun pek çok noktasında tümör bulunan Ömer Atlar (54), hastalığı nedeniyle yürüyemediği için 7 bin lira değerindeki motosikletini satarak akülü sandalye almak istemiş ve motosikleti evinin karşısındaki garajdan çalınmıştı.İhlas Haber Ajansı sesini duyurmuştuYaşanan olayın İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından çalışma yapan emniyet ekipleri, motosikleti çaldığı iddia edilen şahsı tespit etti. Şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mağduriyetini üzüntü ve acı içerisinde dile getirmiştiİHA'nın haberiyle sesini duyuran ve çalınan motosikleti satarak akülü sandalye alma hayali kurduğunu belirten Ömer Atlar, “Dördüncü evre böbrek kanseri hastasıyım. Hastalığımdan önce sıfır bir motosiklet almıştım. Hastalığım ortaya çıktıktan ve tedavi süreci başladıktan sonra yürüyememeye başladım. Bu nedenle motosikletimi satarak akülü bir tekerlekli sandalye almak istiyordum. Hatta motosikletime bir alıcı çıktı, 6 bin 800 lira teklif etti. Ben de 7 bin lira isteyince anlaşamadık. İki gün sonra ise garajda bulunan motosikletim çalındı. Çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı” ifadelerini kullanmıştı.Yetkililerden yardım istemiştiYayınlanan haberde, çalınan motosikletin emniyet ekiplerince bulunacağına inandığını da belirten mağdur Ömer Atlar, “Motosikletim çalınalı bir kaç gün oldu. Emniyet ekiplerine olan güvenim ve inancım tam. Motosikletimi bulup getireceklerine inanıyorum, hala umudum var ama zaman geçtikçe de umutlar azalıyor" diye konuşmuştu.
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