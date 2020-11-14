Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kanada’daki rehine olayının aldatmaca olduğu doğrulandı

Kanada’daki rehine olayının aldatmaca olduğu doğrulandı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( MONTREAL ) Montreal

Sosyal Medya Çatı Katı Sağlık Ekibi Belediye Başkanı Polis Ekipleri 


- Kanada’da Montreal şehrinde polis, telefonla rehine ihbarı almasının ardından öğleden sonra 1.30 sularında Ubisoft adlı oyun firmasının çevresine sevk edilmişti.Binanın çatı katında onlarca rehine olduğu şüphesiyle polis helikopterleri havadan da takibini sürdürmüş ölü veya yaralı bildirilmemesine rağmen pek çok sağlık ekibi hazır bekletilmişti. Saatlerce beklemenin ardından resmi kaynaklardan olayın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği aktarılmamıştı. Montreal belediye başkanı Valerie Plante ise sosyal medya hesabından halkın olay yerine yaklaşmaması gerektiğini yazmıştı.Polis kaynaklarından alınan son bilgilere göre polis ekipleri, binayı tahliye etmeye başladı ve yapılan ihbarın asılsız olduğu paylaşıldı ancak konuyla ilgili detaylı bir bilgiye ulaşılamadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı