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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti... O anlar kamerada

kaza anı

( KONYA ) KONYA

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, Ereğli İlçesi Türbe Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. idaresindeki 34 ER 3136 plakalı kamyon, manevra yaparken bisikletiyle giden Osman Gök’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Gök, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Osman Gök hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü eski özel idare müdürü Osman Gök olduğu ve ilçe sağlık müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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