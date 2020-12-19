Kamyonlarla kaçak sahte içki getiren şahıslar yakalandı

-ADLİYEYE SEVKİ



( AMASYA ) AMASYA



- İstanbul’dan Amasya’nın Merzifon ilçesine kaçak sahte içki getiren 2 şahıs yakalandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi 14 Aralık Pazartesi günü sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatmıştı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ilçeye kaçak sahte içki getirerek yılbaşı öncesi vatandaşları zehirlemek isteyen 8 kişi tutuklanmış, kaçan iki şahıs için yakalama çalışmaları yürütülüyordu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün, tutuklanan şahıslara içkiyi, İstanbul’dan kamyonlarla getirerek temin eden iki kamyoncuyu yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.



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