Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetten telefonu saniyeler içinde böyle çaldı

Kamyonetten telefonu saniyeler içinde böyle çaldı

çalma anından görüntü

Kapkaç Güvenlik Kamerası E-ticaret Hırsız Cep Telefonu 

-telefonu çalınan abul ile röp.
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sultangazi’de sokak ortasında hırsızlık İSTANBUL

- Sultangazi’de bir şahıs, araç içerisindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsız cep telefonunun sahibine yakalanmadan kaçtı. Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde e-ticaret yapan bir firmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, e-ticaret firmasında çalışan Furkan Abul, kargo aracına mal vermek istedi. Abul, daha sonra cep telefonunu kargo aracının içinde bırakarak, binanın beşinci katından mal almaya gitti. O sırada sokak içindeki araçları kontrol ederek gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Abul’un mal yükleyeceği kamyonete geldi. Pencereden telefonu gören şahıs, kapının açık olduğu fark etti. Önce etrafına bakan şüpheli, Abul’un yokluğundan faydalanarak aracın içerisindeki 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Olay anı sokak içerisindeki bir güvenlik kamerasına yansındı. Görüntülerde, cep telefonunun sahibi Furkan Abul’un hırsızı saniye farkıyla kaçırdığı görüldü.
"Bütün araçlara bakarak geliyordu" Olay hakkında konuşan ve şikayetçi olan Furkan Abul, “Binanın 5’nci katında çalışıyorum. Kargo yüklüyoruz. Telefonumu aracın içerisinde şarja taktım. Kargoyu yüklediğim sırada bir kapkaççı sokaktaki bütün araçlara bakarak geliyordu. Zaten kamera kayıtlarında gözüküyor. Bütün araçları kontrol ediyor. Araçtan telefonu ve şarjı alıyor. Yürüyerek gidiyor. Eşkali belli zaten, şikayetçi oldum. Olay yeri inceleme ekipleri geldi aracı incelemek için. Şarj kablosundaki parmak izlerini ve kapıdaki parmak izlerini incelediler. Şimdi görüntü kayıtlarını karakola vermeye gidiyorum” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı