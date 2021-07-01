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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada

Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Altın 

-Kaza yerinden genel görüntüler (Arşiv)

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kadının kamyonetin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada geri geri gelen kamyonetin kadını altına alarak üzerinden geçtiği görüldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, 22 Haziran Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halinde olan kamyonetin arkasında bekliyordu. Bu sırada park halinde olan kamyonetine binen sürücü Gökhan E. geri geri hareket etmeye başladı.
Dudu Kurt’un kamyonetin arkasında beklediğini fark etmeyen sürücü kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının üzerinden kamyonetin tekeri geçti. Feci kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazaya ilişkin bugün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin arkasında bekleyen Dudu Kurt’a geri geri gelen kamyonetin çarptığı görüldü.
Çarpanın etkisiyle yere düşen Kurt’un üzerinden kamyonetin tekerinin geçtiği görülürken kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.
(SKY-
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