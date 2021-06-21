Kamyona çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Kaza yapan araçlar

-Kazanın güvenlik kamerası



( KONYA ) - Kamyona çarpan kamyonet sürücüsü öldü KONYA



- Konya’da park halindeki malzeme yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keskin idaresindeki 42 BSZ 57 plakalı Renault marka kamyonet, park halindeki 70 FE 320 plakalı malzeme yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Keskin'in cansız bedeni cenaze arasıyla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

