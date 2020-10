- D-100 Karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Karayolunda dönüş yapan kamyona çarpan otomobil kamyonu sürükledi. D-100 karayolu Düzce kesimi Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Kaynaşlı ilçe merkezinden D-100 karayoluna dönen kamyon kontrolsüz şekilde Karayoluna çıkınca, D-100 karayolunda ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görünrülerde kamyonun karayoluna çıkış anı ve otomobilin hızla kamyona çarpması an be an görüntülendi. Çarpışmanın şiddetiyle tonlarca ağırlıktaki kamyon sürüklendi. Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesinde Karaçalı ışıklı kavşakta meydana geldi. Oğuzhan G.’nin kullandığı 14 BL 161 plakalı Opel marka otomobil ile Cafer T.’nin kullandığı 81 EH 161 plakalı Dodge Fargo marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Cafer T. ve otomobilde bulunan yolcu Furkan D. bulundukları araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkışan yolcu Furkan G. ile kamyon sürücüsü Cafer F. bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



