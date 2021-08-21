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Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

bir işyeri kamerasına yansıyan kaza anı

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Işık İhlali Hız Limiti 


- Kırklareli’nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralanırken kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, 22 AAH 430 plakalı Nedim Akkoç (61) idaresindeki otomobil 34 DG 3917 plakalı Özgür Kara'nın (38) idaresindeki kamyon ile Lülebugaz ilçesi Evrensekiz kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Akkoç ile aynı otomobilde bulunan Gülten (35) ve Bahadır Kılınç (6) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekiplerince yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Polis Ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı Polis ekiplerince bölgede yapılan kamera araştırmasında kaza anı bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Görüntüyü inceleyen ekipler Kamyon sürücüsü Özgür Kara'nın hız limiti ve kırmızı ışık ihlali ettiğini için ceza uygulandı.
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