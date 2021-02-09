Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kameralara yakalanan hırsızlar polisten kaçamadı

Kameralara yakalanan hırsızlar polisten kaçamadı

hırsızın içeriden elindeki laptop ile çıkması

Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Bisiklet Hırsız Çöp Kutusu 

-bir başka iş yerinde ise hırsızın çöp kovasına koyduğu dizüstü bilgisayarı götürmesi, binadan elektrikli motosikleti götüren hırsız, çaldığı çantayı sırtında taşıyan hırsızın yürümesi
-Emniyet kamerası görüntüleri:
-Hırsızların adliyeye çıkarılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te meydana gelen 10 hırsızlık olayında kameralara yakalanan 6 hırsız, polis operasyonu yakalandı. Yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 1-8 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 6 iş yerinden, 2 açıktan, 1 ikametten ve 1 otodan meydana gelen toplam 10 hırsızlık olayının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kameralarda yaptığı incelemelerde şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yöntemleri de kameralara yansıdı Öte yandan meydana gelen hırsızlık olaylarında şüphelilerin kullandıkları yöntemler de kameralara yansıdı. İş yerinden meydana gelen hırızlık olaylarından birinde demir kepeğin bağlantı noktalarını etkisiz hale getiren hırsızların, zorlanmasına rağmen içeriden aldığı dizüstü bilgisayar ile birlikte dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlardan diğerinin ise çöp kutusuna koyduğu masanın üstündeki diz üstü bilgisayarla birlikte iş yerinden çıkarak, kayıplara karıştığı görüldü.
Meydana gelen diğer olayda ise şahsın, araç içerisinden aldığı çantayı sırtına alarak, kayıplara karışması kameralara yansıdı. Bir başka olayda ise hırsızın bina içerisinden çıkardığı elektirikli bisikletle birlikte kayıplara karışması görüntüleri yer aldı. (SD-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı