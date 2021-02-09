Kameralara yakalanan hırsızlar polisten kaçamadı

-bir başka iş yerinde ise hırsızın çöp kovasına koyduğu dizüstü bilgisayarı götürmesi, binadan elektrikli motosikleti götüren hırsız, çaldığı çantayı sırtında taşıyan hırsızın yürümesi

-Emniyet kamerası görüntüleri:

-Hırsızların adliyeye çıkarılması



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te meydana gelen 10 hırsızlık olayında kameralara yakalanan 6 hırsız, polis operasyonu yakalandı. Yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 1-8 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 6 iş yerinden, 2 açıktan, 1 ikametten ve 1 otodan meydana gelen toplam 10 hırsızlık olayının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kameralarda yaptığı incelemelerde şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yöntemleri de kameralara yansıdı Öte yandan meydana gelen hırsızlık olaylarında şüphelilerin kullandıkları yöntemler de kameralara yansıdı. İş yerinden meydana gelen hırızlık olaylarından birinde demir kepeğin bağlantı noktalarını etkisiz hale getiren hırsızların, zorlanmasına rağmen içeriden aldığı dizüstü bilgisayar ile birlikte dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlardan diğerinin ise çöp kutusuna koyduğu masanın üstündeki diz üstü bilgisayarla birlikte iş yerinden çıkarak, kayıplara karıştığı görüldü.

Meydana gelen diğer olayda ise şahsın, araç içerisinden aldığı çantayı sırtına alarak, kayıplara karışması kameralara yansıdı. Bir başka olayda ise hırsızın bina içerisinden çıkardığı elektirikli bisikletle birlikte kayıplara karışması görüntüleri yer aldı. (SD-SD-



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