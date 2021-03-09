Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı

Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı

Zanlıların hırsızlık yapma anları

Güvenlik Kamerası İnşaat Malzemesi Dizüstü Bilgisayar Harekete Geç Cep Telefonu 

-Çaldıkları malzemelerle gitmeleri
-Zanlıların emniyetten çıkartılması
-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana'da son 10 günde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan 2 bin lira para ve 68 bin liralık eşya çalan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı ADANA

- Adana’da 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan 2 bin lira para ve 68 bin liralık eşya çalan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde merkez ilçelerde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan toplam 2 bin lira ve 68 bin liralık, cep telefonu, bilgisayar, kablo, akü ve inşaat malzemesinin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatan polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin Mustafa P., Halil B., Kemal A., Tunga K., Murat T., Ahmet K. ile C.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerden Halil B.’nin, hırsızlık için girdiği bir iş yerinden yaklaşık 25 bin lira değerinde arıza tespit cihazı, kaynak ve taşlama makinesi çaldığı öğrenilirken, bu anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Mustafa O.’nun ise demir şebekelerinden tırmanıp, kapı göbeklerini kırarak girdiği 2 ayrı evden 2 bin TL para, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi. C.Ö.’nün ise bir evden bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P., Halil B., Kemal A., Murat T., Tunga K. tutuklanırken, Ahmet K. ile yaşı küçük olan C.Ö. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı