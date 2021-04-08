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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren şahsın ölüm anı kamerada

Kalp krizi geçiren şahsın ölüm anı kamerada

Güvenlik kamerasında ölen şahsın olduğu yere yığılıp kalması

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Otopsi Sonucu Kalp Krizi 

-İşyeri çalışanlarının yardıma koşması
-Ölen şahsın fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Reşit Demir çalıştığı iş yerinde kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. İş yeri çalışanlarının yardımına koştuğu Reşit Demir 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Reşit Demir'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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