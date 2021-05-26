Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti

Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Çiğ Köfte Akkale Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi Direksiyon 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Olay yerine gelen aile bireylerinden görüntüler

( İZMİR )- Siparişe giden genç moto kurye kazada yaşamını yitirdi İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde ailesine yardım etmek için çalıştığı ileri sürülen üniversite öğrencisi genç moto kurye siparişe giderken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak’ta meydana geldi. Ailesine yardım etmek için çiğ köfte dükkanında çalışan ve siparişe gitmekte olduğu ileri sürülen Abdullah Barış Çay (20) kullanmış olduğu 35 APE 503 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beton mantar dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, Çay kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, acı haberi alan talihsiz gencin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Çay’ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenildi. Adrese gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (Mİ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement