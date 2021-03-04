Kaldırımda yürüyen çocuğun üzerine taş düştü...O anlar kamerada

-olay yerinden genel ve detay görüntüler,

-taşların düştüğü binadan görüntüler,



( GAZİANTEP )- Kaldırımda güle oynaya yürüyen çocuğun üzerine kocaman taş düştü- Kafasına düşen taşla yaralanan çocuk, tedavi altına alındı GAZİANTEP



- Gaziantep'te, ailesiyle kaldırımda güle oynaya yürüyen küçük çocuğun kafasına apartmandan sökülen kocaman bir taş parçası düştü. Taşın düşme anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5-6 yaşlarında küçük bir çocuk bulvar üzerindeki kaldırımda ailesiyle birlikte yürürken, eski bir apartmandan kopan büyük bir taş parçası kafasına düştü. Kafasına düşen taş parçasıyla başında yarık oluşan küçük çocuk, bir araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güle oynaya yürürken başına taş düştü Apartmandan sökülen taşında kaldırımda yürüyen çocuğun başına düşme anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Taşın düşme anlarının ardından çocuğun ailesi büyük bir panik ve öfke yaşarken, çevredeki vatandaşlar ise hemen yardıma koştu. Görgü şahidi olay sonrası yaşananları anlattı Olay sırasında iş yerinde bulunan ve sesler üzerine dışarı çıkan Mesut Uçar isimli vatandaş ise, "Ben iş yerimde otururken bir bağrışma sesi duydum. Bir anda bir bağrışma sesi duydum. Dışarı çıktığımda çocuğun kafasını kanıyordu. Ailesi de şok geçirmişti ve korkmuştu. Bu bina eski bir bina. Sürekli dökülüyor. Böyle taş düşme olayları sıklıkla yaşanıyor. Şimdiye kadar kimseye denk gelmemişti taş ama bu sefer kaldırımda güle oynaya yürüyen bir çocuğun kafasına düştü. Çocuğun kafasında kanama ve açılma vardı. O an olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından hemen hastaneye götürüldü" diye konuştu.

(SVY-SD-



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