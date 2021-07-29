- Kaldırımda meydana gelen patlamada alevlerin arasında sağ çıktı

--West’in alevlerin arasından çıktığı anlar



(WASHINGTON) WASHINGTON



- ABD’nin New York kentinde bir kişi, fatura yatırmak için geldiği dükkana yürüdüğü sırada kaldırımda meydana gelen patlamadan şans eseri sağ kurtuldu. Adamın alevlerin arasında kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. ABD’nin New York kentinde yer alan Queens semtinde 22 Temmuz’da 57 yaşındaki Barry West, yerel saatle 17.30’da fatura yatırmak için geldiği dükkana yürüdüğü sırada ölümde döndü. Kaldırımda yürüdüğü sırada meydana gelen patlamadan şans eseri sağ kurtulan West, bir andan alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan West’in, alevlerin arasından yakınındaki çitlere tutunduğu ve sendeleyerek uzaklaştığı görüldü.

West’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Patlama anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Patlamanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

