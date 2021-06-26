Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızları kamerada

Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızları kamerada

Şüphelilerin binadan çıkması

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Gözaltı Hırsız Polis Ekipleri 

-Site bahçesi
-Motosiklet ile şüphelilerin bahçeden çıkması

( KAHRAMANMARAŞ )-Motosikletlerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan bir kişi tutuklandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta site bahçelerinden iki adet motosikleti çalan şüpheliler yakalandı. Motosikletlerin çalına anı güvenlik kamerasına kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi ve Aslanbey mahallelerindeki sitelerde meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Eşkalleri belirlenen şahıslar K. E.(20) ve Ş. İ.(19) ikametlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgularında uçlarını kabul eden şüpheliler, motosikletleri de S.D.(19) isimli şahsa 2 bin 300 liraya sattıklarını itiraf etti. S.D’nin ikametinde yapılan aramada çalıntı motosikletlere ulaşan polis ekibi, ‘Suç eşyasını satın almak’ suçundan adli işlem başlattı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Ş. İ. adli kontrol alırken, K.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement