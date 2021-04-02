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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta kumar oynayanlara baskın

Kahramanmaraş’ta kumar oynayanlara baskın

Elleri kelepçeli şahıslar

Çilingir Akalan Güvenlik Kamerası Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Polislerin arama yapması
-Ele geçirilen iskambil kağıtları
-Tutanak detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kumar oynatıldığı belirlenen mekana düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri, kumar oynatılan yerlere yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 2’ci katında kumar oynatıldığı belirledi. Daire gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girdi. İçeriye giren polis ekipleri, 3 kişi yakalarken, masa üzerlerindeki iskambil kağıtlarına el koydu. Şahısların olası polis baskınına karşı dairenin giriş kapısına güvenlik kamerasıyla tedbir aldıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, daire içerisindeki 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
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