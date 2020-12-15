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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü

- Göçük anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Çöken istinat duvarı - Göçük alanı ve hasar gören araçlar - Çöken duvarı kaldırma çalışmaları - Site sakinlerinden Osman Demir'in açıklaması Kahramanmaraş 'ta sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, merkez Oniklişbuat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı gece boyunca devam eden sağanağın etkisiyle çöktü. Olayda duvar yakınlarına park edilmiş 3 otomobil hasar gördü.Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de duvarın diğer bölümlerinin de yıkılmaması için iş makineleri aracılığıyla tedbir aldı.Site sakinlerinden Osman Demir, gazetecilere, evinde bulunduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Sesi ilk başta gök gürültüsü sandığını anlatan Demir, "Pencereden baktığımda duvarın araçların üzerine çöktüğünü gördüm. Çok şükür ki can kaybı yok. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Bild Kamera Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı 

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