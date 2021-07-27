KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

- Pınarbaşı Mahallesi Şeref Ertekin Cadde'sinde yaşanan silahlı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri - İki grup arasında yaşanan silahlı kavga anı (güvenlik kamerası) - Olay yerine gelen otomobile binerek kaçan bir kişi (güvenlik kamerası) Kahramanmaraş 'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi Şeref Ertekin Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada, Halil İbrahim E, Bahri A, Ö.E, S.A, B.A. ve A.A. yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Halil İbrahim E. ve Bahri A. kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olaya karıştığı değerlendirilen Ö.E, A.A. ve B.A. tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınırken, S.A'da tedavi gördüğü hastanede kontrol altında tutuluyor.Olayın ardından kaçan şüpheli M.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım