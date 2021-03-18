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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

KAHRAMANMARAŞ - Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

- Tören öncesi genel ve detaylar - Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması - Kuran'ı Kerim tilaveti - Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması - Şehit aileleri ve gazilere madalya ve berat verilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta 7 şehit ailesi ile 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an - ı Kerim okundu. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehitlerin emaneti olan ailelerini asla yalnız bırakmadıklarını ve her konuda kendilerine destek olduklarını söyledi.

Türk milletinin şehitlik makamının ne kadar ulvi makam olduğunu bilen bir millet olduğunu ve bunun için birçok defa sınandığını dile getiren Coşkun, bu milletin her defasında da "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.
Konuşmaların ardından şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatma Zehra Arslantaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Yakınları Saygı Duruşu Şehit Aileleri Öğrenciler Şehit Ailesi 

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