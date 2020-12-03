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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1'i ağır 2 polis yaralı (8)

KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1'i ağır 2 polis yaralı (8)

- Otelin önündeki hareketlilik - Polis ekiplerinden görüntüGÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş 'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1'i ağır 2 polis yaralı - Cinayetten aranan zanlı, polisleri yaraladıktan sonra kaldığı otelden kaçtı - Zanlının kaçış anları güvenlik kamerasınca görüntülendiGÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLAR EKLENDİKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu 1'i ağır 2 polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, Antalya'daki bir cinayetten aranan M.K'nin (22) eşgaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.Biri ağır 2 polis yaralanırken zanlı otelden kaçtı.Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapılıyor. - Zanlının kaçışı güvenlik kamerasındaBu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

Güvenlik Kamerası Kaçış Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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