KAHRAMANMARAŞ - Gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
- Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi - Zanlıların sağlık kontrolü ardından polis aracına bindirilmesi Kahramanmaraş 'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tartıştıkları yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Suriye uyruklu A.H, Maraş Kalesi civarında, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek darbedildiği ve telefonunun alındığı iddiasıyla polisten yardım istedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin D.Y, O.Ö. ve A.Y. olduğunu belirledi.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gasbedildiği iddia edilen cep telefonunu ile birlikte yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Telefonu alınan A.H. ile Suriye uyruklu arkadaşı ise olaya karıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere toplama merkezine gönderildi.
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