Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

- Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi - Zanlıların sağlık kontrolü ardından polis aracına bindirilmesi Kahramanmaraş 'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tartıştıkları yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Suriye uyruklu A.H, Maraş Kalesi civarında, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek darbedildiği ve telefonunun alındığı iddiasıyla polisten yardım istedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin D.Y, O.Ö. ve A.Y. olduğunu belirledi.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gasbedildiği iddia edilen cep telefonunu ile birlikte yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Telefonu alınan A.H. ile Suriye uyruklu arkadaşı ise olaya karıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere toplama merkezine gönderildi.

Polis Aracı Hastane Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Sınır Dışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı