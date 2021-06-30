KAHRAMANMARAŞ - Cami çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü
- Şüphelinin cami avlusuna gelişi - Fahri Y.’nin vücuduna mermi yedikten sonra yere yığılması - Cami girişinde alınan güvenlik önlemi - Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi alması - Olay yeri inceleme polislerinin bölgede çalışma yapması - Olay yerinde çalışmaları inceleyen vatandaşlar - Ölen kişinin yakınlarının sinir krizi geçirdikten sonra ambulansa bindirilmesi - Silah seslerini duyan vatandaşın olayı anlatması Kahramanmaraş 'ta bir kişi cami çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişi, cami çıkışında tabancayla vurularak öldürüldü.Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisinden çıkan Fahri Y, tabancalı bir kişinin saldırısına uğradı.Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine cami avlusuna gelen ekipler, Fahri Y'nin karnından vurulduğunu tespit etti. Fahri Y, olay yerinde hayatını kaybetti.Bölgeye sevk edilen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik önlemi alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bastonlu bir kişinin camiye girişi, belindeki tabancaya elini atması görüldü. Bir başka kamera açısından ise Fahri Y'nin camiden çıkarken merdivenlerde durduğu, karnından vurulduğu halde camiye doğru hareket etmesi ve yere yığılması yer aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım