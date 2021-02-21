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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

- Aracın çarpma anı Kahramanmaraş 'ta bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde dün bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kayıtlarda hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi'nde dün kar temizliği yapan Elbistan Belediyesine ait iş makinesine Yusuf Tapan (21) idaresindeki 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı. Sürücü Tapan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İş Makinesi Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Kar Temizliği Ticari Araç 

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