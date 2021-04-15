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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kahraman kedi, yavrularını korumak için kendini feda etti

Kahraman kedi, yavrularını korumak için kendini feda etti

Yavru kedilerden detay

Sokak Köpeği A Haber Güvenlik Kamerası Yavru Kedi Saldırı 

-Market sahibinin kedileri sevmesi
-Market sahibinden detay
-olay yerinden detay
-güvenlik kameraları detay
-Market sahibi Onur Çobanoğlu röportaj
-Detaylar

( ANTALYA )- 6 köpeğin saldırısına uğrayıp telef olan kedinin, 4 yavrusunu korumak için köpeklere saldırdığı ortaya çıktı- Kedileri besleyen marketçi Onur Çobanoğlu: “Yavrularını korumak için kendini feda etmiş” ANTALYA

- Antalya’da bir sitenin bahçesine giren 6 köpeğin saldırısına uğrayan anne kedinin, yeni doğmuş 4 yavrusunu korumak için telef olduğu ortaya çıktı. Olay, dün gece 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki market işletmecisi Onur Çobanoğlu’nun beslediği anne kediyi aralarına alan 6 köpek, bir anda saldırmaya başladı.
Saldırıdan kaçamayan kedi, köpekler tarafından parçalanarak telef edildi. Sabah markete geldiğinde bir ağaç dibinde kedinin öldüğünü gören Çobanoğlu ve arkadaşları, yavru kedileri ise korumaya alarak evlerine götürdü. Köpeklerin kediye saldırma anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. “Yavruları için kendini feda etmiş” Market sahibi Onur Çobanoğlu, “Gece saatlerinde 5-6 tane sokak köpeği gelmiş buraya. Anne de yavrularını korumak için kendini feda etmiş. İlk önce anne kedi yavrularını korumak için saldırıyor, onlar da toplu olunca sıkıştırmışlar. Sabah geldiğimde ağacın dibinde kas katı kesilmiş şekilde buldum. Yavruları buradaydı. Arkadaşımız kontrol etti onlar da çok şükür bir şey yok. Köpeklerin bu bölgede özellikle sabahları grup halinde geziyorlar. Onlar da bir canlı ama insanlara bile saldırabiliyorlar.. Belediyeye bu konuda haber verdik ama bekliyoruz” dedi.

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