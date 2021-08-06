Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

-Röportaj



( İSTANBUL )- Freni boşalarak yokuştan kayan öğrenci servisi, bir binanın doğal gaz kutusuna ardından da park halindeki iki otomobile çarptı- Ucuz atlatılan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL



- Kağıthane’de freninin boşalması sonucu yokuştan kayan öğrenci servisinin doğal gaz kutusuna ardından da park halindeki iki otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yokuş yukarı park halinde bulunan 34 LAP 528 plakalı öğrenci servisinin freninin boşalmasıyla araç geri geri kaymış ve araç önce bir binanın doğal gaz kutusuna ardından da park halindeki iki otomobile çarparak durabilmişti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 3 araçta ise hasar meydana gelmişti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kaza anı kamerada Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, freni boşalarak yokuş aşağı kayan öğrenci servisi sokağın köşesinde park halinde bulunan bir araca çarpması ve ardından toplanan kalabalık yer alıyor. Kayan servis park halindeki araca çarptıktan sonra zorlukla durabiliyor. Kazayı anlattı Yaşanan kaza sebebi ile iş yeri zarar gören esnaf Recep Ali Bayram ise, “Burada park halindeki Dukato, sahibinin demesi aracımın içine girdiler, kaydırdılar falan diyor. Ama araç buradan freni boşalarak aşağı kadar gidiyor. Bu esnada da arkada gördüğünüz yerlerdeki araçlara ve bizim araca da çarpıyor. Olay böyle oluyor. Minibüs buradan kayıyor. Araç sahibinin iddiası da şu, içine girilmiş olabilir. Kapım açılmış falan diyor kendisi. Bilmiyoruz hırsızlık mı olabilir başka bir şey mi? Onu da bilmiyoruz. Minibüsün çarparak durabildiği araç olmasaydı daha büyük bir tehlike olabilirdi. Burada kimseye bir şey olmaması en büyük avantajımız. Burada Allah göstermesin başka bir şey de olabilirdi. Herkesin verilmiş sadakası varmış gerçekten. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

(GK-RU

