Kağıthane'deki hırsızların ‘Burada mobese var’ diyerek birbirlerini uyardıkları anlar ortaya çıktı

-Hırsızların daha sonra başka sokağa gitmesi

-Hırsızların motosikleti çalmaları

-Hırsızların polis merkezinden çıkarılmaları



( İSTANBUL -ÖZEL)- Hırsızların motosikleti çaldığı anlar kameraya yansıdı İSTANBUL



- Kağıthane’de motosiklet çalmak için sokağa gelen hırsızlardan biri arkadaşını, ‘Burada mobese var’ diyerek uyardı. Bunun üzerine hırsızlar, başka sokaktaki motosikleti çaldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlar yakalanırken, motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Haziran günü saat 02.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Çağ Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, çevrede bir süre inceleme yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sokakta gezen hırsızlar, daha sonra motosikleti çalmak için bir araya geldi. ‘Burada mobese var’ dediler, başka sokaktan motosiklet çaldılar Sokak içerisinde çevresindeki kameraları kontrol ederek arkadaşlarının yanına gelen hırsızlardan biri, arkadaşlarını ‘Burada mobese var’ diye uyardı. Bunun üzerine hırsızlar sokak içerisinde ayrılarak başka sokağa yöneldi. Sokak içerisinde park halindeki 34 BPA 054 plakalı motosikleti bulan hırsızlar, kilidini kırarak motosikleti çaldı. Polisler hırsızları yakalayarak motosikleti sahibine teslim etti Ertesi gün evinden çıkan şahıs, motosikleti yerinde göremeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemede hırsızların A.G.K (20), M.A. (18) ve C.K. (18) olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şahısları Çeliktepe Mahallesi Vardar Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden hırsızlar motosikleti Ortabayır Mahallesi Asil Sokak üzerinde olduğunu söyledi.



Şüphelileri polis merkezine götürülürken, motosiklet plakasız halde bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızların, motosikleti çaldıkları anlar kameraya yansıdı Kağıthane’de hırsızların konuşma anları ve motosikleti çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların bir sokakta buluştuktan sonra ses alan kameranın arkasına geçerek ‘Burada mobese var’ diyerek konuşmaları ve daha sonra başka sokağa giderek motosikleti çaldıkları anlar görülüyor.

