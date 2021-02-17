Kağıthane'de enkaz görüntülendi

-Olay yerinden drone görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Araç sahibi röp

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Kağıthane’de bir binayı çevreleyen istinat duvarının çökerek 4 aracı kullanılamaz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çöken duvarın geride bıraktığı enkaz ise havadan görüntülendi. Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesinde bulunan 5 katlı binayı çevreleyen istinat duvarı yoğun kar yağışının ardından gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çökme sonucu park halinde bulunan 4 otomobil istinat duvarının altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde çevredeki binalarda inceleme yapan belediye yetkilileri istinat duvarındaki çökmenin binalara zarar vermediğini belirdi. İstinat duvarının yıllar önce mahalle sakinleri tarafından yapıldığı öğrenilirken bölgede gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Arabayı iki gün önce ilana koymuştum Aracı zarar gören Bünyamin Terzi, “Gece saat, 02.00 sıralarında istinat duvarı çöktü. Çökünce komşular bize telefon ederek haber verdi. Maalesef arabamız perte çıktı. Kağıthane Belediye Başkanımız da geldi. Mağduriyetinizi karşılayacağız diye söz verdi. Baya bir gürültü olmuş. Arabayı iki gün önce ilana koymuştum. Satacaktım. Üst model alacaktım. Arabanın değeri 145 bin TL” dedi.

(CS-ÖFA



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