Kağıthane’de buzlanan yolda kayan araç duvara çarparak durabildi

-Kaza anı

-Arabanın duvara çarpması

-Arabanın park halindeki otomobile çarpması

-Sürücünün olay yerinden kaçması

--Aktüel-

-Olay yeri

-Duvarın kırılması

-Park halindeki hasarlı araç

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Kağıthane’de yoğun yağış sonrası buzlanan yolda sokak arasında kayan hafif ticari araç binanın önündeki duvara çarparak yıktı. Savrulan araç park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayın şokunu atlatan aracın sürücüsü sokaktan kaçtı. Olay saat 09.00 sıralarında Kağıthane Kafiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanan yolda seyir halindeki hafif ticari araç frene basınca kaymaya başladı.

Kayan araç binanın önündeki duvara çarparak yıktı. Satılan araç daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Olayın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Araba yokuştan kaydı, duvara çarptı. Sonra bir arabaya çarptı ve kaçtı” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (OFY-DCC



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