Kağıthane'de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane'de alkol tartışması sonucu çıkan saldırıda Mücahit Akipa öldürüldü, 1 kişi de yaralandı. Şüpheliler yakalanırken, cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 11 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Mahallesi Anadolu Parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A. (29)'nın yanına iki kişi geldi ve alkollerini birlikte içmeyi teklif etti. Mücahit Akipa ve arkadaşı bu teklifi reddedince, şahıslar "sizinle görüşeceğiz" diyerek oradan ayrıldı. Kalabalık geldiler silahla saldırdılar Bir süre sonra aynı şahıslar bu kez daha kalabalık bir şekilde parka geldi ve parkta alkol alan Mücahit Akipa ile Yakup A.'ya mermi yağdırarak oradan ayrıldı. Silahlı saldırı sonucu Yakup A. yaralanırken Mücahit Akipa yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Üzerinde silahla yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelilerinin önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden Şeyhmus K. (1991) olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda, Hüseyin T. (20), Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü yakalandı. Salih K.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 2 tutuklu 2 serbest Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Salih K.'nin 6, Hüseyin T.'nin 7, Şeyhmus K.'nin ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Eray B.'nin ise daha önce herhangi bir suçtan kaydı olmadığı görüldü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K. ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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