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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kafede dehşete düşüren görüntüler... Eşinin başına önce bardakla vurdu, sonra bıçakla saldırdı

Kafede dehşete düşüren görüntüler... Eşinin başına önce bardakla vurdu, sonra bıçakla saldırdı

- Güvenlik kamerası görüntüsü

( MANİSA )- Gözü dönmüş adamın eşine saldırı anı güvenlik kamerasında MANİSA

Hastane Güvenlik Kamerası Gözaltı Polis Ekipleri Saldırı 


- Manisa'nın Soma ilçesinde gözü dönmüş adam oturduğu kafede eşinin başına önce önce bardakla vurdu daha sonra masadaki bıçakla saldırdı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Manisa'nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede eşi İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.'nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti. Bunun üzerine olayı gören kafedeki müşteriler de T.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışanlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı. Yaşanan olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan T.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Soma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. ise olay sonra kanlar içinde kaldı. Gözü dönmüş adamın vurduğu bıçak darbeleriyle de yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasında Öte yandan yaşanan olay kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, T.Ç'nin eşine ve kendisine müdahalede bulunan 2 kadın müşteriye saldırması, koşarak kafeden kaçması yer alıyor. Görüntüye darbedilen İ.Ç'nin bebeğini koruması ve eşinin vücudunda bıçaklamaya çalıştığı yeri kontrol etmesi yansıyor. (YS-AY-
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