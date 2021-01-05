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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kadirli’ye havyan mezarlığı açıldı

Kadirli’ye havyan mezarlığı açıldı

Kadirli Belediyesi Hayvan Mezarlığının tabelası

Belediye Başkanı Aktüel Hayvan 

-Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ın mezarlıkta yaptığı açıklama
-Hayvan mezarlığından aktüel görüntü

( OSMANİYE )- Bölgede tek olan Hayvan mezarlığının açılışını belediye başkanı yaptı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sahipli hayvanlara ait hayvan mezarlığı hizmete girdi. Merkez Kurtuluş Mahallesinde bulunan Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yanına belediye tarafından hayvan mezarlığı yapıldı. Açılışta bir açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, “Bölgemizin ilk sahipli hayvan mezarlığını hizmete açtık. Vatandaşlarımızın sahipli hayvanlarını ölünce getirip mezarlığımıza gömebilirler. Burası geniş bir alan ve yeterince yer var. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
(SLÇ-
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