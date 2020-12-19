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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kadir Aydar’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Aydar’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Aydar'ın açıklaması

Sosyal Medya Canlı Yayın Belediye Başkanı Şafak Vakti 

-Aydar'ın gözaltına alınması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı. Aydar’ın gözaltına alınırken, “Hayatım boyunca rüşvet yemedim, rüşvet almadım. Kim diyorsa Allah bin belasını versin. Ceyhan tarihinde en çok oy almış belediye başkanıyım. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Başkan Kadir Aydar’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi ve Kadir Aydar’ında aralarında bulunduğu 23 kişinin evine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı. Eski Ceyhan Belediye Başkanı. Aydar’ın gözaltına alınırken, “Hayatım boyunca rüşvet yemedim, rüşvet almadım. Kim diyorsa Allah bin belasını versin. Ceyhan tarihinde en çok oy almış belediye başkanıyım. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dediği görülürken gözaltına alınmadan öncede evinde sosyal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi. Aydar’ın yayında ise yine rüşvet almadığını söylediği görüldü.

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